Как при помощи чайной ложки соли сделать белье мягким и пушистым: без дорогого кондиционера

Сделать махровые полотенца и банные халаты пушистыми и мягкими, как после кондиционера можно при помощи дешевенького раствора соли.

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1 чайную ложку соли нужно развести в 1 литре воды. Погрузить в него уже постиранные полотенца или халаты целиком и оставить на ночь (или хотя бы на пару часов). После этого изделия нужно повесить на просушку.

Отметим, что махровая ткань после нескольких стирок теряет свою мягкость и пушистость из-за частиц порошка, которые остаются на петельках и заставляют их слипаться. Раствор соли помогает избавиться от этого эффекта без лишней химии.

Источник: ivd.ru