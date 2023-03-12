Назван курс доллара на следующую неделю: россияне открыли рты – нереально низко и даже смешно

Эксперты назвали курс, по которому будет торговаться на торгах Мосбиржи доллар на следующей неделе (с 13 марта). Аналитики уверены, что американская валюта будет равна 76 рублям, при этом евро начнут продавать за 81,5 рубля за евро, а юань за 11 рублей.

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Многие россияне открыли рты от столь низких цифр, а кое-кому даже стало смешно от них. Однако финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов нашел этому явлению весьма веские обоснования.

Он считает, что на курс доллара повлияли негативные явления в экономике России. Это дефицит бюджета, а также снижение нефтяных котировок.

«Если у Минфина не получится взять под контроль расходы, то дефицит может расшириться до пяти триллионов рублей к концу года. При низких ценах на нефть, которые снизили доходную часть бюджета, рубль продолжит слабеть с новой силой», — сказал Антонов.

Источник: 1prime.ru.