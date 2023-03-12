Соль, сода и лимонка: как приготовить простое средство из СССР, которое отмоет на кухне все

Простое и очень дешевое средство из советских времен станет вашим незаменимым помощником на кухне, спасет от самых разных жировых и прочих наслоений.

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Соедините соль, соду, лимонную кислоту и немного воды, сделав кашицу. Этим составом можно обрабатывать самые различные поверхности.

Например, можно отмывать микроволновки, холодильники, разделочные доски, столешницы, полки шкафов, плиты, мыть посуду. Лимонку можно заменять на столовый уксус.

Источник: belnovosti.by