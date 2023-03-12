Грубейшая ошибка: почему в стиральной машинке всегда нужно просушивать барабан – трещит и ломается

За стиральной машинкой нужен специальный уход, только так она сможет прослужить долго верой и правдой. Крайне важно, чтобы машинка была чистой, поскольку известковые наслоения и грязь мешают нормальной работе механизма, изнашивая его и приводя к поломке.

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Поэтому не стоит игнорировать специальные средства для очищения и порошки, в которые включены специальные моющие вещества для техники.

Также стоит уделить внимание тому, чтобы машинка была изнутри сухой в период, когда она находится в состоянии покоя.

Если вы закрываете дверцу стиральной машины сразу после того, как вытащили порцию выстиранного белья, то наверняка замечали, что на ней остается конденсат. Постоянная влажность внутри барабана грозит появлением плесени на уплотнительной резинке.

Также крайне важно просушивать после каждой стирки отсек для стирального порошка, желательно также его промывать. Доставая ячейку, проверьте, не осталось ли в отсеке частичек стирального порошка. Их тоже нужно своевременно убирать. Избавиться от плесени в дозаторе потом очень сложно.

Источник: ivd.ru