Садоводы назвали рецепты лучших дрожжевых подкормок

Эксперты объяснили, почему дрожжевая подкормка идеальна для некоторых растений.
Помидоры и огурцы, а также зелень, перец и ягоды обожают дрожжи в качестве удобрения. Подкормка нейтрализует действие грибка, который поражает стиль растений. Благодаря выносливости стебля растение может принести хороший урожай.
А вот картофель, чеснок и лук, фасоль и горох в такой подкормке не нуждаются. Так как дрожжевая подкормка лишает будущие плоды растений вкуса.
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Необходимо 20-30 г свежих дрожжей развести в 0,5 л теплой воды. Семена растений нужно завернуть в пропитанную этим раствором марлю и убрать в теплое место.
А для полива под корень растения стоит взять 100 г прессованных дрожжей и десять литров воды. Добавить к ним две столовые ложки сахара и подержать смесь сутки. Готовое средство разводят в пропорции 1:5. Об этом рассказали в novochag.ru.
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