Садоводы назвали рецепты лучших дрожжевых подкормок

Эксперты объяснили, почему дрожжевая подкормка идеальна для некоторых растений.

Помидоры и огурцы, а также зелень, перец и ягоды обожают дрожжи в качестве удобрения. Подкормка нейтрализует действие грибка, который поражает стиль растений. Благодаря выносливости стебля растение может принести хороший урожай.

А вот картофель, чеснок и лук, фасоль и горох в такой подкормке не нуждаются. Так как дрожжевая подкормка лишает будущие плоды растений вкуса.

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Необходимо 20-30 г свежих дрожжей развести в 0,5 л теплой воды. Семена растений нужно завернуть в пропитанную этим раствором марлю и убрать в теплое место.