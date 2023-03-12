«При безусловном сохранении уровня безопасности»: Сбербанк поменяет лимит по покупкам без PIN-кода

Стало известно, что Сбербанк определит новый лимит на траты по карте без применения ПИН-кода.
Если ранее сумма в 1000 рублей являлась лимитом, то сейчас речь идет о покупках больше этого числа. При сумме больше 1000 рублей расплачиваться картой можно будет без ввода ПИН-кода. Однако покупки от трех тысяч рулей оплачиваются с помощью ПИН-кода.
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«Увеличение лимита позволяет сделать платежный опыт клиентов еще более удобным при безусловном сохранении уровня безопасности проведения операций, что также соответствует стандартам рынка», – рассказали в rbc.ru.
Напомним, ранее юрист рассказала, как увеличить доход населения России.