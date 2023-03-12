«Обращаются в кредитные организации»: участились случаи мошенничества

Генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин рассказал, как потеря паспорта может превратить человека в жертву мошенничества.

Так происходит в случае, когда мошенники находят утерянный паспорт и обращаются за кредитами.

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