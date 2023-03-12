«Обращаются в кредитные организации»: участились случаи мошенничества

Документы

Документы. Фото: Global Look Press 

Преступники используют личные данные, которые берут из документов граждан.

Генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин рассказал, как потеря паспорта может превратить человека в жертву мошенничества.

Так происходит в случае, когда мошенники находят утерянный паспорт и обращаются за кредитами. 

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Воспользоваться утерянным документом может кто угодно. Как правило мошенники, завладевшие паспортом, переклеивают фотографию и обращаются в кредитные организации с целью получения денежных средств», – рассказал Лагуткин в 1prime.ru.

Немедленное обращение в полицию после утраты документа поможет избежать встречи с мошенниками.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали о новых правилах для маркетплейсов.

Читайте также