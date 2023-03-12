Навлечете беду: какие цветы категорически нельзя хранить дома — эксперты предупредили об опасности

Некоторые цветы нельзя хранить дома. Даже в том случае, если они были подарены родными или близкими. Такие букеты могут плохо повлиять на энергетику дома и принести беды и разочарования. Эксперты перечислили названия пяти цветов, от которых лучше избавиться.
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Известно, что ландыши являются прекрасным весенним цветком. Однако есть такое мнение, что цветок может разлучить возлюбленных, рассорить их. Также следует быть осторожными и с белыми каллами. Цветы несут в себе крайне плохую энергетику. Лучше заменить их на свежие белые розы, пишет портал wday.ru.
Кроме того, нельзя хранить в квартире и сухоцветы. Это мертвые цветы и излучают негативную энергию, провоцируют скандалы между домашними. Также сухоцветы притягивают в дом различного рода неудачи и финансовые потери. Похожими свойствами обладают фиалки.
И, наконец, лучше будет отказаться от букетов в желтых оттенках. Считается, что растения убивают чувства между возлюбленными, а также являются символом измены и предательства в целом.