Навлечете беду: какие цветы категорически нельзя хранить дома — эксперты предупредили об опасности

Некоторые цветы нельзя хранить дома. Даже в том случае, если они были подарены родными или близкими. Такие букеты могут плохо повлиять на энергетику дома и принести беды и разочарования. Эксперты перечислили названия пяти цветов, от которых лучше избавиться.

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Известно, что ландыши являются прекрасным весенним цветком. Однако есть такое мнение, что цветок может разлучить возлюбленных, рассорить их. Также следует быть осторожными и с белыми каллами. Цветы несут в себе крайне плохую энергетику. Лучше заменить их на свежие белые розы, пишет портал wday.ru.