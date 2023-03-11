Уберет неприятные запахи: положите в салон авто чайные пакетики — результат удивит

Очень часто в салоне автомобиля можно почувствовать неприятные запахи. Причин может быть много: выхлопные газы, накопившаяся пыль или грязь, слишком резкий аромат духов водителя или пассажиров.
Иногда избавиться от перечисленных запахов не помогают даже мощные ароматизаторы. Они только на короткое время могут перебить амбре. С помощью уборки можно действительно избавиться от нежелательного аромата, но для этого нужны время и иногда совсем не малые деньги.
В этом случае помочь могут обычные...чайные пакетики! Они освежат внутреннее пространство авто. Для нужного результата достаточно оставить на сидениях всего несколько бумажных мешочков, пишет портал «А теперь внимание!».
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Чай впитает в себя все посторонние запахи и находиться в машине снова станет комфортно. При этом важно, чтобы чайные пакетики были неиспользованными и абсолютно сухими, уточнили эксперты.