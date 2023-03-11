Уберет неприятные запахи: положите в салон авто чайные пакетики — результат удивит

Очень часто в салоне автомобиля можно почувствовать неприятные запахи. Причин может быть много: выхлопные газы, накопившаяся пыль или грязь, слишком резкий аромат духов водителя или пассажиров.

Иногда избавиться от перечисленных запахов не помогают даже мощные ароматизаторы. Они только на короткое время могут перебить амбре. С помощью уборки можно действительно избавиться от нежелательного аромата, но для этого нужны время и иногда совсем не малые деньги.