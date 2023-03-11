Оплатил квитанцию ЖКХ, а деньги улетели не туда: россиян предупредили о наглом мошенничестве

Поддельные квитанции за коммунальные услуги – нередкий способ мошенников нажиться на невнимательных гражданах. Обманщики печатают квитки максимально похожие на настоящие, но указанные в них реквизиты отправят деньги не в ресурсоснабжающую организацию, а в карман злоумышленников.

На что нужно обратить внимание, чтобы не отправить деньги «не тем» коммунальщикам – отметила юрист в области жилищного права, эксперт по вопросам предоставления ЖКУ Александра Хитяева.

«В каждой квитанции обязательно должны быть сведения о плательщике и об объекте недвижимости: ФИО, адрес, площадь, количество зарегистрированных жильцов, сведения о льготах и субсидиях. Кроме того, в каждом квитке обязательно есть информация о предыдущих показаниях приборов учета и дате последнего платежа. Нередко мошенники не владеют такой подробной информацией — сведений в квитанции либо не будет вовсе, либо будут указаны с ошибкой», - цитирует эксперта «АиФ».

Второе, что может выдать поддельную квитанцию, это штрихкод и индивидуальный код плательщика.

«Если попробовать оплатить коммунальные услуги с использованием штрихкода — ничего не получится, так как на поддельной квитанции не специальная закодированная информация, а просто картинка», — объяснила Хитяева.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».