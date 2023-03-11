Возьмите кусочек хлеба: как быстро сварить вкусную свеклу — дело пятнадцати минут

Опытные кулинары поделились с хозяйками полезным и интересным лайфхаком. Эксперты рассказали, как всего за 15 минут сварить вкусную свеклу.
Перед варкой корнеплод необходимо тщательно промыть. Как отметили кулинары, здесь важно не срезать верхушку и хвостик, чтобы сок свеклы не остался в воде. Если корнеплод больше среднего, его нужно разрезать пополам.
Далее продукт необходимо выложить в кастрюлю, залить прохладной водой и довести до кипения. После этого добавить туда же корочку темного хлеба и подождать 15 минут. Свекла не только приготовится быстро, но и не будет пахнуть на всю квартиру, пишет портал «А теперь внимание!».
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В конце варки свеклу нужно достать из горячей воды и залить холодной. В самом конце дать корнеплоду остыть в течение пяти минут.