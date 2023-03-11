Возьмите кусочек хлеба: как быстро сварить вкусную свеклу — дело пятнадцати минут

Далее продукт необходимо выложить в кастрюлю, залить прохладной водой и довести до кипения. После этого добавить туда же корочку темного хлеба и подождать 15 минут. Свекла не только приготовится быстро, но и не будет пахнуть на всю квартиру, пишет портал «А теперь внимание!».

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль»

В конце варки свеклу нужно достать из горячей воды и залить холодной. В самом конце дать корнеплоду остыть в течение пяти минут.