Вдохновят на новые свершения: названы три самых модных цвета этой весны

С наступлением весны многие представительницы прекрасного пола стремятся добавить красок в свой гардероб после холодной и серой зимы. Стилисты рассказали, какие три модных цвета будут популярны в этом сезоне. Это те оттенки, которые будут смотреться свежо и стильно, а также притянут к женщинам удачу.

В первую очередь, как считают эксперты, стоит обратить внимание на красный цвет. Он подойдет смелым и раскованным девушкам, но в то же время сделает образ более женственным. Достаточно будет приобрести красный аксессуар или выбрать обувь того же оттенка.

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