Вдохновят на новые свершения: названы три самых модных цвета этой весны

С наступлением весны многие представительницы прекрасного пола стремятся добавить красок в свой гардероб после холодной и серой зимы. Стилисты рассказали, какие три модных цвета будут популярны в этом сезоне. Это те оттенки, которые будут смотреться свежо и стильно, а также притянут к женщинам удачу.
В первую очередь, как считают эксперты, стоит обратить внимание на красный цвет. Он подойдет смелым и раскованным девушкам, но в то же время сделает образ более женственным. Достаточно будет приобрести красный аксессуар или выбрать обувь того же оттенка.
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Этой весной в тренде будет и зеленый цвет. Изумрудные и мятные оттенки привлекут внимание окружающих. Приятный цвет вдохновит вас самих на новые свершения, пишет WomanHit.
Не стоит обходить стороной и розовый цвет. Нежные оттенки, как уточнили стилисты, будут хорошо смотреться в праздничных и в повседневных образах. К тому же, в розовом цвете вы сможете почувствовать себя более нежной. Если вы хотите интересное знакомство мужчиной, не игнорируйте милые оттенки, подытожили стилисты.