Крым, готовься: россияне ответили, где проведут летний отпуск 2023-го

В конце февраля и начале марта среди россиян провели опрос, куда они поедут отдыхать летом. И большинство, как показали результаты, проведет отпуск внутри страны.

21% респондентов ответили, что отправятся в поездку по России. 17% останутся отдыхать дома. Еще 17% отправятся на дачу или в деревню. И только 4% наметили себе отдых за границей.

При этом 19% ответили, что у них не будет летнего отпуска. Еще 22% пока не имеют четкого ответа.

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