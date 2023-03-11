Крым, готовься: россияне ответили, где проведут летний отпуск 2023-го

В конце февраля и начале марта среди россиян провели опрос, куда они поедут отдыхать летом. И большинство, как показали результаты, проведет отпуск внутри страны.
21% респондентов ответили, что отправятся в поездку по России. 17% останутся отдыхать дома. Еще 17% отправятся на дачу или в деревню. И только 4% наметили себе отдых за границей.
При этом 19% ответили, что у них не будет летнего отпуска. Еще 22% пока не имеют четкого ответа.
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В топ-10 популярных направлений отдыха в России попали:
- Крым;
- Краснодарский край / Сочи;
- Алтай;
- Байкал;
- Санкт-Петербург;
- Москва;
- Калининград;
- Кавказ;
- Дагестан;
- Анапа.
Наиболее популярными зарубежными направлениями названы:
- Турция;
- Тунис;
- Абхазия;
- Греция;
- Куба.
В опросе, проведенном порталом SuperJob, участвовали 3000 россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу.