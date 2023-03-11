Крым, готовься: россияне ответили, где проведут летний отпуск 2023-го

Крым

Кто знает отпадные места в Крыму? Фото: Global Look Press

Всего 4% опрошенных собираются махнуть за границу.

В конце февраля и начале марта среди россиян провели опрос, куда они поедут отдыхать летом. И большинство, как показали результаты, проведет отпуск внутри страны.

21% респондентов ответили, что отправятся в поездку по России. 17% останутся отдыхать дома. Еще 17% отправятся на дачу или в деревню. И только 4% наметили себе отдых за границей.

При этом 19% ответили, что у них не будет летнего отпуска. Еще 22% пока не имеют четкого ответа.

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В топ-10 популярных направлений отдыха в России попали:

  1. Крым;
  2. Краснодарский край / Сочи;
  3. Алтай;
  4. Байкал;
  5. Санкт-Петербург;
  6. Москва;
  7. Калининград;
  8. Кавказ;
  9. Дагестан;
  10. Анапа.

Наиболее популярными зарубежными направлениями названы:

  1. Турция;
  2. Тунис;
  3. Абхазия;
  4. Греция;
  5. Куба.

В опросе, проведенном порталом SuperJob, участвовали 3000 россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу.

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