Москвичей призвали быть осторожными из-за сильного ветра и снега

11 марта городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды.

«По прогнозам синоптиков, до 9:00 12 марта в столице ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Сохранится мокрый снег, возможен ледяной дождь, образование гололедицы», - сообщило Городское хозяйство Москвы в Telegram.

Горожан попросили быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили, по возможности, перенести поездки на личном транспорте.

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