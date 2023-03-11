От протезирования зубов до скидок на санатории: женщинам от 55 лет предоставят новые льготы

Женщинам в возрасте 55 лет и старше полагается льгота.

Россиянкам предпенсионного возраста за пять лет до официального выхода на заслуженный отдых разрешают брать два выходных в году для прохождения диспансеризации.

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Еще им предоставляется пособие по безработице в максимальном размере. Об этом рассказали в pnz.ru.