От протезирования зубов до скидок на санатории: женщинам от 55 лет предоставят новые льготы

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press 

Стало известно, при каком условии предпенсионерам гарантирована материальная поддержка от государства.

Женщинам в возрасте 55 лет и старше полагается льгота.

Россиянкам предпенсионного возраста за пять лет до официального выхода на заслуженный отдых разрешают брать два выходных в году для прохождения диспансеризации.

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Еще им предоставляется пособие по безработице в максимальном размере. Об этом рассказали в pnz.ru.

Также для граждан этой категории делают скидки на кадастровую стоимость земельного участка, дают бесплатный проезд в общественном транспорте, путевки в санаторий и другое.

Скидку для предпенсонеров можно получить и на протезирование зубов, и некоторые лекарства. К слову, обо всех доступных льготах можно узнать в  МФЦ.

Напомним, ранее депутаты решили сделать щедрый подарок многодетным семьям.

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