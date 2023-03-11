«Рекомендуется делать это раз в месяц»: эксперт рассказал, как спасти смартфон, если он стал сильно «глючить»

Стало известно, как ускорить работу смартфона.

Для того, чтобы телефон «не зависал», необходимо ежемесячно очищать кэш.

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«Большую долю памяти на Android и iOS занимает раздел «Другое». Здесь спрятаны системные и сохраненные файлы, данные игр, загруженный контент из интернета. Достаточно очистить кэш в настройках телефона и в браузере – и объем свободной памяти значительно увеличится. Рекомендуется делать это раз в месяц», – рассказал эксперт в беседе с ria.ru.