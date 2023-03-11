«Рекомендуется делать это раз в месяц»: эксперт рассказал, как спасти смартфон, если он стал сильно «глючить»

Смартфон

Смартфон. Фото: Global Look Press 

Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония поделился полезной информацией.

Стало известно, как ускорить работу смартфона.

Для того, чтобы телефон «не зависал», необходимо ежемесячно очищать кэш. 

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«Большую долю памяти на Android и iOS занимает раздел «Другое». Здесь спрятаны системные и сохраненные файлы, данные игр, загруженный контент из интернета. Достаточно очистить кэш в настройках телефона и в браузере – и объем свободной памяти значительно увеличится. Рекомендуется делать это раз в месяц», – рассказал эксперт в беседе с ria.ru.

«Работа в фоновом режиме снижает производительность устройства, так как требует дополнительных ресурсов от него, поэтому рекомендуется закрывать приложения после их использования», – добавил специалист. 

А еще может помочь сброс до заводских настроек. 

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