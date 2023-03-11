Миллион рублей: депутаты решили сделать щедрый подарок многодетным семьям

Российским семьям с четырьмя и более детьми дадут деньги на покупку нового отечественного автомобиля.
Оказалось, в Госдуме выступили с новым щедрым предложением для многодетных семей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Считаю, что это позволит значительно улучшить положение многодетных семей, особенно тех, кто проживает в сельской местности. Помимо этого, реализация предложенной программы станет дополнительным стимулом к развитию отечественной автомобильной промышленности», – заявила депутат.