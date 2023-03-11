Миллион рублей: депутаты решили сделать щедрый подарок многодетным семьям

Автомобили

Автомобили. Фото: Global Look Press 

С такой инициативой выступила депутат Государственной думы Яна Лантратова.

Российским семьям с четырьмя и более детьми дадут деньги на покупку нового отечественного автомобиля. 

Оказалось, в Госдуме выступили с новым щедрым предложением для многодетных семей. 

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«Считаю, что это позволит значительно улучшить положение многодетных семей, особенно тех, кто проживает в сельской местности. Помимо этого, реализация предложенной программы станет дополнительным стимулом к развитию отечественной автомобильной промышленности», – заявила депутат.

Эта мера должна стимулировать рождаемость в России. Об этом рассказали iz.ru.

Напомним, ранее экономист поделился прогнозом курса доллара.

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