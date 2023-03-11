Такого не ожидал никто! По Wildberries и Ozon принято серьезное решение — Роспотребнадзор

Роспотребнадзор намерен бороться с контрафактом на Wildberries, Ozon или «Яндекс.Маркете». Для этого в правила интернет-площадок будут внесены существенные изменения.

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На решение повлияла, в том числе печальная аналитика «Общественной потребительской инициативы». Их анализ показал, что доля нелегальных продавцов обуви на маркетплейсах достигает 47%, а парфюмерии вообще немыслимых 66%! Ответственности за подделки при этом никто не несет, а страдают покупатели.

Чтобы впредь такого не допускать, интернет-площадки намерены обязать контролировать деятельность продавцов и товаров, которые те предлагают.

Уже с 1 марта вносятся изменения, согласно которым Wildberries, Ozon или «Яндекс.Маркет» будут нести ответственность за реализацию товаров наравне с продавцами, сообщается на сайте Роспотребнадзора.