«Лицо может выглядеть старше»: эксперт объяснила, какие брови преждевременно состарят женщину

Стало известно, какие брови могут прибавить десяток лет своей обладательнице.

Эксперт рассказала, как макияж может состарить даже молодых женщин. Особое внимание нужно уделять бровям во время нанесения декоративной косметики. Потому что именно они могут визуально прибавить несколько лет.

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