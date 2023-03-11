«Лицо может выглядеть старше»: эксперт объяснила, какие брови преждевременно состарят женщину

Стало известно, какие брови могут прибавить десяток лет своей обладательнице.
Эксперт рассказала, как макияж может состарить даже молодых женщин. Особое внимание нужно уделять бровям во время нанесения декоративной косметики. Потому что именно они могут визуально прибавить несколько лет.
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«Лицо может выглядеть старше из-за слишком темных, черных бровей, слишком графичных. Когда волоски зачесаны вниз. Брови-ниточки тоже не придадут свежести», – заявила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперт раскрыл, как сделать объемную прическу на тонкие волосы.