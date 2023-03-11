Как отстирать кухонные полотенца: возьмите эту таблетку

Многие хозяйки знают, как трудно порой отстирываются пятна. Особенно когда речь заходит о кухонных принадлежностях: скатерти, салфетки, прихватки и полотенца нуждаются в дополнительном уходе. В ход идет масса средств, от дорогущих до бюджетных. Но есть способ, неожиданно легкий и неочевидный – использовать таблетки для посудомойки.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Возьмите всего одну таблетку, которую вы используете в машинке, и размочите ее в воде – достаточно пол-литра. Поместите туба кухонные полотенца на часок-другой, а затем постирайте обычным образом. Грязь останется в прошлом!

По материалам сайта Pensnews