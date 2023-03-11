«Проявите минимальную активность»: Глоба сделал предупреждение людям на 12 марта

Непростая неделя неизбежных изменений завершается. И в финале сложной семидневки самое время отдохнуть и ничего не делать. На этом настаивает астролог Богдан Глоба. Сын Тамары и Павла Глобы дал свой прогноз на 12 марта, согласно которому воскресенье – это подходящее время для восстановления.

«В воскресенье проявите минимальную активность. Наберитесь энергии для следующей недели. К внезапно проявившейся глупости окружающих отнеситесь с пониманием», - советует Глоба-младший.

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