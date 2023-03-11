Этот вклад в банке сейчас выгоднее всего: сколько денег и на какой срок хранить

Многие люди в растерянности, на какой срок сейчас лучше выбирать банковский вклад, а главное – какую сумму помещать на него. Независимый финансовый советник Наталья Смирнова дала совет россиянам. По мнению эксперта, выбирать долгосрочные вклады с целью накопить на пенсию, которая будет через 20 лет, сейчас невыгодно – доход с них не покроет инфляцию. лучше выбрать более короткий вариант.

«Если же у чело­века есть некая сумма, скажем, до миллиона рублей, то можно открыть вклад сроком на год», - объяснила финансист на сайте aif.ru.

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