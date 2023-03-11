Глоба передает 11 марта: «Успех предприимчивым и смелым»

Неделя противоречий и обострений подходит к своему завершению. И уикенд станет возможностью выдохнуть и набраться сил. Астролог Богдан Глоба 11 марта предрек благоприятный день и рассказал, чем удачны сутки и для кого именно.

«Активные действия в субботу принесут успех предприимчивым и смелым. Время удачно для покупок и заключения сделок. Досуг посвятите себе любимым и своим хобби», - рассказал Глоба.

Напомним, Богдан Глоба – младший сын астролога Тамары Глобы. Он пошел по стопам своих знаменитых матери и отца Павла Глобы и регулярно дает людях прогнозы, консультирует и комментирует происходящее.

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