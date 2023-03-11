Хорошие новости: в России зафиксировали снижение уровня бедности до исторического минимума

В России численность граждан с доходами ниже границы бедности в 2022 году составила 15,3 миллиона человек или исторически минимальный показатель 10,5% населения. Об этом рассказали в Росстате. К слову, в 2021 году этот показатель составлял 16 миллионов человек.

В последний раз близкие значения уровня бедности были зафиксированы в 2012 году. Тогда к малоимущим относились 15,4 млн граждан, или 10,7% населения.

На положительные изменения повлияли сразу несколько причин, как отметили в ведомстве. Во-первых, был зафиксирован рост социальных выплат. Также осуществлялась реализация адресных социальных программ с учетом самых уязвимых групп населения. И, как подчеркнули в Росстате, в течение года росли зарплаты, пенсии и другие виды доходов.

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Как объяснили эксперты, начальное значение "границы бедности" устанавливают на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума. За основу при его оценки берут потребительскую корзину. Этот показатель за четвертый квартал 2020 года - 11 329 рублей. Его ежеквартально увеличивают по уровню инфляции. Так, в четвертом квартале 2022 года значение границы бедности составило 13 762 рубля, а по итогам года - 13 545 рублей.