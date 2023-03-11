Хрустящее снаружи, нежное внутри: рецепт ароматного бананового печенья — домашние будут в восторге

Опытные кулинары подсказали хозяйкам рецепт нежного бананового печенья. К слову, оно абсолютно безвредно для фигуры, ведь готовится без муки, сахара и яиц. Понадобится лишь растительное молоко.
Нужны следующие ингредиенты:
- Четыре банана;
- Полтора стакана овсяных хлопьев;
- 50 мл молока (кокосового, соевого или миндального);
- горсть изюма;
- орехи.
Итак, для начала нужно подготовить мягкие и спелые бананы. Их необходимо размять вилкой.
Далее очистите орехи от скорлупы и пленки, слегка обжарьте на раскаленной сковороде, а затем раздробите их. Изюм необходимо предварительно замочить в теплой воде, пишет портал «А теперь внимание!».
Кстати, блендер в этом рецепте лучше не использовать. В противно случае масса получится очень жидкая, печенье не будет держать форму.
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Необходимо смешать в широкой чаше банановое пюре, растительное молоко, овсяные хлопья орехи и сухофрукты.
Далее, по словам кулинаров, нужно сформировать шарики среднего размера и сплющить их, придав форму печенья. Сверху можно посыпать оставшейся ореховой крошкой. Выпекать печенье необходимо в разогретой до 180 градусов духовке, пока оно не подрумянится.