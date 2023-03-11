Хрустящее снаружи, нежное внутри: рецепт ароматного бананового печенья — домашние будут в восторге

Бананы

Бананы. Фото: Global Look Press

Для приготовления десерта понадобится лишь несколько ингредиентов.

Опытные кулинары подсказали хозяйкам рецепт нежного бананового печенья. К слову, оно абсолютно безвредно для фигуры, ведь готовится без муки, сахара и яиц. Понадобится лишь растительное молоко.

Нужны следующие ингредиенты: 

  • Четыре банана;
  • Полтора стакана овсяных хлопьев;
  • 50 мл молока (кокосового, соевого или миндального);
  • горсть изюма;
  • орехи.

Итак, для начала нужно подготовить мягкие и спелые бананы. Их необходимо размять вилкой.

Далее очистите орехи от скорлупы и пленки, слегка обжарьте на раскаленной сковороде, а затем раздробите их. Изюм необходимо предварительно замочить в теплой воде, пишет портал «А теперь внимание!».

Кстати, блендер в этом рецепте лучше не использовать. В противно случае масса получится очень жидкая, печенье не будет держать форму.

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Необходимо смешать в широкой чаше банановое пюре, растительное молоко, овсяные хлопья орехи и сухофрукты.

Далее, по словам кулинаров, нужно сформировать шарики среднего размера и сплющить их, придав форму печенья. Сверху можно посыпать оставшейся ореховой крошкой. Выпекать печенье необходимо в разогретой до 180 градусов духовке, пока оно не подрумянится.

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