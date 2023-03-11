Хрустящее снаружи, нежное внутри: рецепт ароматного бананового печенья — домашние будут в восторге

Опытные кулинары подсказали хозяйкам рецепт нежного бананового печенья. К слову, оно абсолютно безвредно для фигуры, ведь готовится без муки, сахара и яиц. Понадобится лишь растительное молоко.

Нужны следующие ингредиенты:

Четыре банана;

Полтора стакана овсяных хлопьев;

50 мл молока (кокосового, соевого или миндального);

горсть изюма;

орехи.

Итак, для начала нужно подготовить мягкие и спелые бананы. Их необходимо размять вилкой.

Далее очистите орехи от скорлупы и пленки, слегка обжарьте на раскаленной сковороде, а затем раздробите их. Изюм необходимо предварительно замочить в теплой воде, пишет портал «А теперь внимание!».

Кстати, блендер в этом рецепте лучше не использовать. В противно случае масса получится очень жидкая, печенье не будет держать форму.