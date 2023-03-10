Универсальная техника: названы пять функций холодильника, о которых вы не догадывались

Раскрыты пять полезных и важных функций обычного холодильника, о которых не догадывались даже опытные хозяйки.
Во-первых, эта бытовая техника идеально подойдет для хранения косметики. Натуральные и органические средства прослужат намного дольше благодаря нахождению в прохладном месте. Кроме этого, в морозилку можно положить капроновые колготки. От этого, как утверждают экспертов, они станут только прочнее.
В холодильник можно положить и цветы. В частности, срезанные тюльпаны и хризантемы. Как объяснили специалисты, достаточно будет облепить их стебли влажной тканью, а весь букет обернуть бумагой.
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Холодильник может помочь даже в борьбе с молью. Для этого нужно по очереди заморозить вещи из натурального меха, чтобы погибли не только насекомые, но и их личинки, которые находятся среди ворсинок, передает портал «А теперь внимание!».
Бытовая техника также поможет освежить футболки с джинсовой одеждой. Для этого их нужно положить в пакет и убрать на ночь в морозилку.