Дорогу весне: Рогов назвал самый важный тренд этого сезона

Известный стилист Александр Рогов рассказал о самом важном тренде этой весны. Он призвал представительниц прекрасного пола надевать широкие шорты и оверсайз-пиджаки.
«Важный тренд весны - костюм с шортами!» - уточнил эксперт в своем Telegram-канале.
Свой пост он сопроводил фотографиями с самыми разными вариантами таких нарядов.
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Особое внимание Александр Рогов попросил уделить кадру из романтического фильма «Красотка». На нем героиня актрисы Джулии Роберстс изображена в пиджаке и шортах ярко-оранжевого цвета. На ней также белая блуза и средней ширины ремень.
Ранее Рогов рассказал россиянкам про вернувшиеся в моду тренды 1990-х годов. Популярными вновь стали такие вещи, как мужской костюм с галстуком и платье, надетое на маленькую футболку. На пике моды сейчас кружевные чулки, банданы и оверсайз-джинсовки.