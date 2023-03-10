Бытовая хитрость: положите губку для посуды в стиральную машинку — избавитесь от проблемы

С помощью губки для посуды можно не только привести в порядок даже самые грязные кухонные принадлежности, но и решить другие бытовые вопросы.

Довольно часто в барабане стиральной машинки после множества стирок накапливаются волосы, грязь и другие неприятные элементы. Положив губку для мытья посуды в барабан, можно избавить одежду от шерсти домашних животных.

Многие хозяйки на собственном примере знают, что не всегда после одной стирки можно избавиться от волос, застрявших на поверхности любимых брюк, рубашек и платьев. Поэтому приходится стирать одежду снова и снова, что, безусловно, не является полезным занятием, пишет портал «А теперь внимание!».