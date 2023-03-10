Избавитесь навсегда: дачникам рассказали, как избавиться от вредителя на огороде — результат обрадует

Эксперты рассказали дачникам о нескольких простых приемах, которые помогут избавиться от паразита на огороде. Речь идет о проволочнике, он довольно часто возникает в местах, где растет картофель. Этот вредитель выгрызает ходы в овощах и также не прочь полакомиться побегами культурных растений.

Итак, перед весенней перекопкой нужно рассыпать по земле 100 граммов горчичного жмыха на квадратный метр. Его запах не нравится этим вредителям.

Эксперты напомнили и о высаживании сидератов, которые также способны бороться с проволочником. В этой ситуации лучше всего остановиться на фацелии. Она выделяет аромат, который может отпугнуть проволочника на раз. Растение также борется с сорняками, быстро растет и не боится заморозков, передает портал «А теперь внимание!».