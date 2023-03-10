Вы будете удивлены: назван самый опасный и грязный предмет на кухне — есть почти у каждой хозяйки

Ученые назвали самые грязные и опасные предметы на кухне. Исследование показало, что баночки для специй могут нанести вред здоровью человека.

По словам американских ученых, именно на поверхности этих предметов кишат полчища микробов. В антирейтинге также оказались разделочные доски и крышки мусорных ведер, ручка холодильника.

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Во время своего исследования эксперты попросили 370 участников приготовить котлеты из индейки и салат. Перед этим специалисты заразили мясо бактериофагом MS2. Он является безопасным для человека индикатором измерения загрязнений. Когда респонденты закончили готовить, ученые взяли мазки со всех поверхностей.