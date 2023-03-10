Вы будете удивлены: назван самый опасный и грязный предмет на кухне — есть почти у каждой хозяйки

Ученые назвали самые грязные и опасные предметы на кухне. Исследование показало, что баночки для специй могут нанести вред здоровью человека.
По словам американских ученых, именно на поверхности этих предметов кишат полчища микробов. В антирейтинге также оказались разделочные доски и крышки мусорных ведер, ручка холодильника.
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Во время своего исследования эксперты попросили 370 участников приготовить котлеты из индейки и салат. Перед этим специалисты заразили мясо бактериофагом MS2. Он является безопасным для человека индикатором измерения загрязнений. Когда респонденты закончили готовить, ученые взяли мазки со всех поверхностей.
«Наше исследование показывает, что любой контейнер для специй, к которому вы прикасаетесь, когда готовите сырое мясо, может подвергнуться перекрестному загрязнению. Вы должны помнить об этом во время или после приготовления еды», — рассказали американские ученые.
Интересно, что ручки кухонных кранов оказались наименее загрязненным объектом.