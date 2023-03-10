Не выплатят пенсию без этого документа: в Соцфонде обратились к россиянам с заявлением

Социальный фонд России выступил с важным заявлением к пенсионерам. В ведомстве напомнили, что социальная выплата пожилым гражданам невозможна без определенного набора документов. Среди них обязательно должно быть подтверждение постоянного проживания на территории страны.

При его отсутствии у некоторых категорий россиян выплат могут возникнуть проблемы в начислении пенсии. Так, пожилые россияне должны ежегодно подтверждать свое постоянное проживание на территории России. Речь идет о тех, кто не имеет места жительства, подтвержденного регистрацией.