Не выплатят пенсию без этого документа: в Соцфонде обратились к россиянам с заявлением

Социальный фонд России выступил с важным заявлением к пенсионерам. В ведомстве напомнили, что социальная выплата пожилым гражданам невозможна без определенного набора документов. Среди них обязательно должно быть подтверждение постоянного проживания на территории страны.
При его отсутствии у некоторых категорий россиян выплат могут возникнуть проблемы в начислении пенсии. Так, пожилые россияне должны ежегодно подтверждать свое постоянное проживание на территории России. Речь идет о тех, кто не имеет места жительства, подтвержденного регистрацией.
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В данном случае предоставить этот документ, заполнив заявление, может как сам пенсионер, так и его родственники.
В Соцфонде также указали, что предоставление данного документа не требуется пенсионерам, которые получают выплаты через организации почтовой связи или иные службы доставки.
Ранее сообщалось, что пенсии россиян будут проиндексированы в апреле на 3,3%. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила, что это касается не всех, а только определенных категорий пенсионеров.