«Ни в коем случае не должны быть скинни»: эксперт рассказала, какие джинсы обезобразят фигуру

Модницам рассказали о джинсах, которые визуально могут еще больше увеличить объемы.

Чтобы брюки из денима не испортили образ, нужно соблюдать несколько простых правил.

«Полным девушкам всегда будут идти модели джинсов из плотного денима темного цвета, имеющие полуприлегающий или прямой силуэт, с завышенной талией», — отметила стилист.

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