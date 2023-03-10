«Это самая частая ошибка»: эксперт раскрыл, как сделать объемную прическу на тонкие волосы

Стало известно, как визуально сделать тонкие волосы густыми.

Стилист Алексей Нагорский рассказал, что перед укладкой нужно вымыть голову шампунем, который придает объем волосам. А вот средства с питательным компонентом лучше избежать. Оно может утяжелить волосы.

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