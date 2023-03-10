«Это самая частая ошибка»: эксперт раскрыл, как сделать объемную прическу на тонкие волосы

Прически

Прическа. Фото: Global Look Press 

Стилист и партнер L'Oreal Professionnel Paris Алексей Нагорский поделился полезной информацией с модницами.

Стало известно, как визуально сделать тонкие волосы густыми.

Стилист Алексей Нагорский рассказал, что перед укладкой нужно вымыть голову шампунем, который придает объем волосам. А вот средства с питательным компонентом лучше избежать. Оно может утяжелить волосы.

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«Многие девушки отказываются от кондиционера — это самая частая ошибка. Из-за этого возникает статика, повышается шанс пересушить и повредить волосы горячими инструментами», — рассказал Нагорский в беседе с lenta.ru.

Напомним, ранее стилист рассказала, за каким предметом гардероба стоит обратиться к мужчинам. 

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