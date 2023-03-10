«Это самая частая ошибка»: эксперт раскрыл, как сделать объемную прическу на тонкие волосы

Стало известно, как визуально сделать тонкие волосы густыми.
Стилист Алексей Нагорский рассказал, что перед укладкой нужно вымыть голову шампунем, который придает объем волосам. А вот средства с питательным компонентом лучше избежать. Оно может утяжелить волосы.
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«Многие девушки отказываются от кондиционера — это самая частая ошибка. Из-за этого возникает статика, повышается шанс пересушить и повредить волосы горячими инструментами», — рассказал Нагорский в беседе с lenta.ru.
Напомним, ранее стилист рассказала, за каким предметом гардероба стоит обратиться к мужчинам.