Уже ничего не изменится: объявлено, сколько будут стоить евро и доллар — новый курс валют

Евро и доллары

Евро и доллары. Фото: Global Look Press

Центробанк установил курс валют, который будет действовать до торгов в понедельник, 13 марта.

Стал известен курс валют, который будет действовать в России и уже не изменится до начала новых торгов на Московской бирже. А они состоятся теперь в понедельник, 13 марта.

Центробанк объявил, сколько будут стоить иностранные валюты по отношению к рублю.

По итогам дня доллар повысился на 3 копейки — до 75,94 рубля. Евро вырос на 26 копеек и будет составлять 80,40 рубля.

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Напомним, аналитики предрекали резкое падение рубля в марте. Но пока этого не произошло. Рубль снижается, но постепенно, стараясь оборонять свои позиции. 

По материалам vnimanie.pro

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