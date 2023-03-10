Уже ничего не изменится: объявлено, сколько будут стоить евро и доллар — новый курс валют

Стал известен курс валют, который будет действовать в России и уже не изменится до начала новых торгов на Московской бирже. А они состоятся теперь в понедельник, 13 марта.

Центробанк объявил, сколько будут стоить иностранные валюты по отношению к рублю.

По итогам дня доллар повысился на 3 копейки — до 75,94 рубля. Евро вырос на 26 копеек и будет составлять 80,40 рубля.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».