Для семей с детьми: Михаил Мишустин рассказал о специальной льготе на ипотеку

Стало известно, что для родителей детей с инвалидностью упрощается способ получить ипотеку.

Гражданам, попадающим под условия данной льготы, предоставляется возможность получить квартиру на рынке вторичной недвижимости.

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«Чтобы больше людей решили квартирный вопрос», — процитировали Мишустина в iz.ru.

К слову, льгота будет действовать при условии, что в регионе не ведется возведение новых домов.