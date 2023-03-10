Полный отказ от доллара: названы условия краха американской валюты – трон зашатался

Финансовые эксперты предрекают, что американский доллар в скором времени перестанет быть мировой валютой. Аналитики видят, что доллар потихоньку теряет свои лидирующие позиции.

«Значительная доля мирового ВВП уже приходится на развивающиеся страны. Они являются локомотивами экономического роста, но при этом крайне уязвимы из-за бремени долларовых долгов и зависимости потоков иностранного капитала», - отметил финансист Александр Лосев.

Он напомнил, что доллароцентричная система зависит от монетарной политики ФРС США. Но при этом эмиссия доллара — валюты международных расчетов и рынков капитала — используется для решения внутренних социально-экономических проблем США и трансформируется в колоссальный навес долга. А это противоречит интересам большинства стран.

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