В Роскачестве рассказали, что нужно знать при покупке молочных сосисок

Стало известно, как правильно выбирать молочные сосиски в магазинах.

Эксперт отметила, что на упаковке хороших молочных сосисок должна быть надпись: «ГОСТ Р 52196-2011». Это обозначает, что продукт сделан из свинины и говядины.

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