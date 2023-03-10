В Роскачестве рассказали, что нужно знать при покупке молочных сосисок

Стало известно, как правильно выбирать молочные сосиски в магазинах.
Эксперт отметила, что на упаковке хороших молочных сосисок должна быть надпись: «ГОСТ Р 52196-2011». Это обозначает, что продукт сделан из свинины и говядины.
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«В классических сосисках «Молочных» должны быть: свинина, говядина, вода, яйца куриные (или меланж яичный), молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок; пряности: перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон», — отметила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Также специалист отметила, что в составе ингредиенты идут по убыванию. На первом месте будет тот ингредиент, содержание которого выше всего.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали о новых правилах для маркетплейсов.