В Роскачестве рассказали, что нужно знать при покупке молочных сосисок

Сосиски

Сосиски. Фото: Global Look Press 

Эксперт организации Наталья Завьялова поделилась важной информацией с россиянами.

Стало известно, как правильно выбирать молочные сосиски в магазинах.

Эксперт отметила, что на упаковке хороших молочных сосисок должна быть надпись: «ГОСТ Р 52196-2011». Это обозначает, что продукт сделан из свинины и говядины. 

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«В классических сосисках «Молочных» должны быть: свинина, говядина, вода, яйца куриные (или меланж яичный), молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок; пряности: перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон», — отметила эксперт в беседе с vnimanie.pro.

Также специалист отметила, что в составе ингредиенты идут по убыванию. На первом месте будет тот ингредиент, содержание которого выше всего.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали о новых правилах для маркетплейсов.

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