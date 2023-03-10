Маскулинность в тренде: стилист рассказала, за каким предметом гардероба стоит обратиться к мужчинам

Эксперт в мире моды рассказала, какой предмет мужского гардероба можно носить девушкам и при этом быть в тренде.

Оказалось, мужские кожаные куртки-косухи.

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Эксперт объяснила, что маскулинность давно стала неотъемлемой частью женских образов. Помимо брючных костюмов, мужских рубашек и галстуков, можно смело использовать куртки-косухи из мужских коллекций.

Бомберы и кожаные косухи или мотоциклетные куртки отлично будут смотреться и на хрупких дамах. Об этом рассказали в vnimanie.pro.