Маскулинность в тренде: стилист рассказала, за каким предметом гардероба стоит обратиться к мужчинам

Эксперт в мире моды рассказала, какой предмет мужского гардероба можно носить девушкам и при этом быть в тренде.
Оказалось, мужские кожаные куртки-косухи.
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Эксперт объяснила, что маскулинность давно стала неотъемлемой частью женских образов. Помимо брючных костюмов, мужских рубашек и галстуков, можно смело использовать куртки-косухи из мужских коллекций.
Бомберы и кожаные косухи или мотоциклетные куртки отлично будут смотреться и на хрупких дамах. Об этом рассказали в vnimanie.pro.
Напомним, ранее были названы десять бьюти-трендов, которые пришли из 90-х.