«Ведется обсуждение дополнительных требований»: в Роспотребнадзоре рассказали о новых правилах для маркетплейсов

Маркетплейсы

Маркетплейсы. Фото: Global Look Press 

Из-за частых жалоб пользователей требования к онлайн-площадкам для торговли ужесточаются.

В Роспотребнадзоре рассказали, какие новые условия появятся для маркетплейсов.

Работу продавцов будут контролировать агрегаторы. Также маркетплейсы будут обязаны нести ответственность за торговлю данными товарами без маркировки наравне с продавцами.

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«На базе Общественного совета при Роспотребнадзоре ведется обсуждение дополнительных требований к деятельности агрегаторов, в частности, установления обязанности агрегаторов осуществлять контроль за допускаемыми на свои площадки продавцами и товарами с использованием автоматизированных государственных информационных систем, включая ГИС МТ», – отметили в ria.ru.

Напомним, назван процент поддельных вещей на маркетплейсах.

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