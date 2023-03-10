«Ведется обсуждение дополнительных требований»: в Роспотребнадзоре рассказали о новых правилах для маркетплейсов

В Роспотребнадзоре рассказали, какие новые условия появятся для маркетплейсов.

Работу продавцов будут контролировать агрегаторы. Также маркетплейсы будут обязаны нести ответственность за торговлю данными товарами без маркировки наравне с продавцами.

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