12 марта в Москву придет потепление

В Москве на выходных ожидается потепление. В воскресенье, 12 марта, воздух прогреется до +5 градусов, а в Подмосковье — до +7. Осадки сменятся дождем. При этом сохранится порывистый юго-восточный ветер, 5-10 метров в секунду, атмосферное давление понизится до 726 мм ртутного столба.

Такой прогноз передает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

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В субботу, по словам синоптика, в столице ожидается еще пока морозная погода — до -2 градусов в городе и -3 градусов в области, а также метель.