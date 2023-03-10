«Ашан» откроет новый магазин с особым ассортиментов продуктов

Торговая сеть «Ашан» откроет в Новой Москве еще один магазин, но не очередной свой гитермаркет. Это будет первый магазин, в котором будут представлены только собственные торговые марки компании.

«Его отличительной особенностью станет ассортимент из порядка 900 артикулов, который на 90% состоит из продовольственных товаров под собственными торговыми марками торговой сети «Каждый день», «Красная птица» и «Золотая птица», — цитирует РИА Недвижимость представителей торговой сети.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Новый магазин будет называться «Мой Ашан», он откроется на площади более 200 квадратных метров по адресу: город Московский, ул. Солнечная, 1. Отмечается, что доля непродовольственных товаров в этой торговой точке составит всего 4%, но покроет основные потребности покупателей. В ассортименте будут также представлены товары на вес, молочные продукты, овощи и фрукты, детские товары и товары для животных.