На месте флагманского магазина H&M в Москве откроется Gloria Jeans

Трехэтажный магазин одежды на Тверской улице в Москве, где раньше располагался флагманский H&M, теперь займет другой бренд. Торговую точку площадью около 4,7 тысячи метров занял отечественный ритейлер Gloria Jeans.

Об этом сообщает РИА Недвижимость, отмечая, что открытие нового магазина состоится весной 2023 года.

Еще в конце декабря ритейлер сообщил, что открывает восемь новых торговых точек на площадях, которые ранее занимала шведская сеть H&M. Председатель совета директоров Gloria Jeans Владимир Мельников позже подчеркивал, что в первые же дни работы эти магазины показали результаты выше ожиданий.