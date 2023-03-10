Тревожная новость: к Земле приближается астероид

Ученые предупреждают: не исключено столкновение с Землей недавно открытого астероида 2023 DW. Правда, это может произойти еще нескоро – «свидание» ожидается в феврале 2046-го. И вероятность такого столкновения достаточно невысока – ее оценивают как 1:600.

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По сообщениям НАСА, это выше среднего, но все же паниковать не стоит. Ожидается, что уровень риска снизится после того, как произведут более точные расчеты. По оценкам астрономов, диаметр астероида 2023 DW составляет около 50 метров в диаметре, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на зарубежные источники.