Обязательно потрясите яйца перед варкой: вот для чего все хозяйки это делают

Многие хозяйки на кухне пользуются секретами, которые облегчают процесс приготовления пищи, уборки или стирки. Даже при варке яиц существуют свои хитрости!

Смекалистые хозяйки давно обнаружили: если потрясти яйца перед их варкой, то можно избежать таких трудностей после, как плохая чистка, потемнения белка.

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Простая легкая тряска поможет распределить содержимое под скорлупой равномерно, как итог — на вкус яйцо получится нежнее. А скорлупа снимется с него легче, белок будет цел и невредим. Можно еще просто покатать яйцо на столе ладошкой. Дополнительных усилий при этом прикладывать не нужно.

По материалам сайта Belnovosty