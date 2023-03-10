Одна таблетка отстирает: спасаем кухонные полотенца необычно

Стоит ли переплачивать деньги за дорогущие бренды и рекламу, когда есть народные средства для стирки, работающие ничуть не хуже. А порой результаты ошеломляют настолько, что хозяйки разводят руками: и почему не узнали об этом раньше! В вопросах стирки кухонных полотенец доверьте пятна таблетке, достаточно одной штуки – отстирает в два счета.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Речь идет о таблетках для посудомоечных машин. Оказывается, эти ежедневные помощники чистоты могут справиться не только с загрязнениями кухонной утвари, но и полотенец. Растворите одну таблетку в теплой воде, достаточно полулитра, замочите полотенца и после постирайте обычным способом.

По материалам сайта Pensnews