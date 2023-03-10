Весна заблудилась: лютые морозы придут в Москву в выходные

Никак не дождутся москвичи в этом году весны, хотя уже целая декада марта прошла. Синоптики нынче предупреждают, что тепло сильно запоздает. Как минимум, первый из трех весенних месяцев будет по-настоящему зимним.

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Более того, на Москву надвигаются январские морозы. Уже новью 11 марта будет до -20 градусов Цельсия, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Это скандинавский антициклон наведается в гости.