Весна заблудилась: лютые морозы придут в Москву в выходные

Никак не дождутся москвичи в этом году весны, хотя уже целая декада марта прошла. Синоптики нынче предупреждают, что тепло сильно запоздает. Как минимум, первый из трех весенних месяцев будет по-настоящему зимним.
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Более того, на Москву надвигаются январские морозы. Уже новью 11 марта будет до -20 градусов Цельсия, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Это скандинавский антициклон наведается в гости.
«Если в ночь на пятницу воздух остынет до минус 5 - минус 10, днем минус 1 - минус 6, то в ночь на субботу уже ударят настоящие январские морозы – в Москве минус 10 - минус 12, по области минус 9 - минус 14, на севере и северо-востоке Подмосковья местами до минус 15 - минус 20», - сообщил синоптик.