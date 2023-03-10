Wildberries вводит новшество: ограничивает до 10 дней

Любимый миллионами россиян маркетплейс Wildberries принял решение о введении новой услуги для покупателей. Онлайн-магазин приступил к тестированию чата, в котором покупатели смогут напрямую связаться с продавцом, а е службой поддержки платформы.

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Сейчас чат опробуется 20 тысячами продавцов. Предполагается, что затем он будет доступен всем партнерам маркетплейса.

Цель появления новшества – сделать процедуру возврата бракованного товара проще. То есть покупатель сможет напрямую сообщить продавцу о проблемах с покупкой, а продавец – сам проверить товар и обработать заявку. Ранее этим занимался Wildberries. На ответ продавцу будет дано до 10 дней максимум.

По материалам сайта Konkurent