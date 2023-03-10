Глоба предупреждает 9 марта: «Ночь на субботу аварийная»

Финальный рабочий день текущей короткой недели завершает эту противоречивую, по характеристике астролога Богдана Глобы, семидневку. 10 марта обещает быть благосклонно к сильным личностям. Также день идеален для интеллектуальной деятельности, творчества и решения денежных вопросов.

«Пятница на волне личного успеха выдвигает тех, кто не боится силой своей личности толкать вперед локомотив дел. Прекрасное время для деятельности интеллектуальной, творческой и финансовой. Ночь на субботу аварийная», - предупредил Глоба-младший.

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