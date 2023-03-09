Как столовым уксусом вернуть первозданную чистоту решетке и ручкам кухонной плиты

Обычный столовый уксус станет незаменимым помощником на вашей кухне. С его помощью можно удалять небольшие загрязнения и жир с полок и столов.

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Кроме того, уксус может справиться с деталями кухонной плиты, на которых имеется сильное жировое наслоение. Решетку и загрязненные ручки нужно снять с печи.

Смешать уксус с водой в пропорции 1:4. Прокипятить в этом растворе 10 минут.

После нужно их промыть под холодной водой и поставить на место.

Источник: belnovosti.by