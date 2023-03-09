Последние торги ошарашили россиян: курс доллара уже не остановить — на лицах растерянность

Утренние торги на валютной Мосбирже ошарашили соотечественников. Доллар опять повысился по отношению к рублю, на лицах соотечественников заметно нескрываемое беспокойство.

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Американская валюта к текущему моменту поднимается до 76,11 рубля, подскочив сразу на 9 копеек. Китайская валюта тоже не стоит на месте, подпрыгнув до 10,9 рубля, поднявшись на 2 копейки. И только европейские банкноты показали понижение до 80,14 рубля, потеряв сразу 45 копеек.

Доллар с самого начала торгов показал высокую волатильность, поэтому, как он будет вести себя дальше даже эксперты не могут с точностью прогнозировать.

Источник: 1prime.ru.